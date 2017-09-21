 

Кандидат в мэры Красноярска пообещал на пять лет отказаться от зарплаты

 21 сентября, 18:07
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Кандидат в мэры Красноярска пообещал на пять лет отказаться от зарплаты
Владимир Владимиров, фото с сайта krasnoyarsk-gorsovet.ru

Депутат красноярского горсовета Владимир Владимиров, выдвинутый партией «Патриоты России» в качестве кандидата на пост главы города, пообещал отказаться от зарплаты мэра в случае своего избрания, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения на странице парламентария в социальной сети Facebook.

«Откажусь полностью от оплаты моего труда на все пять лет и от авто с водителем. Передвигаться буду на собственном авто, а летом — на велосипеде и пешком», — заверил своих подписчиков в соцсети Владимиров.

Он также пообещал приложить все усилия на посту мэра для искоренения таких «позорных явлений», как коррупция среди чиновников и долгий процесс согласований, например, при строительстве нежилой недвижимости.

«Прекрасно понимаю, что многим устроившим так называемую кормушку это не понравится. Важно, чтобы это пошло на пользу всем нам, земляки», — отметил депутат.

Среди других планов Владимирова — оптимизация работы департаментов мэрии и её прозрачность, постоянные встречи с жителями города, дресс-код для чиновников, чтобы на совещаниях на стройках они «не выглядели, как модели с глянцевых обложек в начищенной лакированной обуви и дорогих костюмах». Ещё одна инициатива — соблюдение православными чиновниками библейских заповедей.

«Посещение храмов, служб, исповедание станет обыденным для всех православных чиновников районов, городской администрации и департаментов и других служб. Только личным примером и выполнением всех божьих заповедей сможем изгнать из нашей жизни эту заразу — обман, корысть, жадность, предательство», — написал парламентарий.

В заключение он пообещал не выставлять свою кандидатуру на следующей мэрский срок в том случае, если его поддержат менее 80 % горожан.

Напомним, выборы мэра Красноярска впервые в истории города пройдут без всенародного голосования — градоначальника выберет специально созванная комиссия и депутаты горсовета.

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