 

Кемеровский блогер из Nemagia стал подозреваемым в деле о клевете на миллиардера Тинькова

 21 сентября, 08:59
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Кемеровский блогер из Nemagia стал подозреваемым в деле о клевете на миллиардера Тинькова
Фото со страницы Алексея Псковитина в соцсети «ВКонтакте»

Полиция изменила статус кемеровского блогера, одного из авторов YouTube-канала Nemagia, Алексея Псковитина со свидетеля на подозреваемого, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения газеты «Ведомости».

Издание ссылается на представителя блогера. Сам Алексей Псковитин от комментариев отказался, сославшись на подписанные документы о неразглашении.

«Сведения, которые были выложены на канале Nemagia, были взяты из открытых источников — это „Атон“, журнал Forbes и другие, сказал представитель Псковитина. Подозреваемый не знал, соответствуют ли действительности данные из открытых источников, которые он использовал для создания ролика», — сообщает издание.

Псковитин посоветовал другим блогерам проверять достоверность информации, прежде чем публиковать её в блогах.

«По какой причине не допрашивают другого автора канала Nemagia, адвокаты не рассказали. На вопрос, рассматривают ли авторы блога возможность заключения мирового соглашения с Тиньковым, они отвечать не стали», — передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

Позже Тиньков предложил авторам канала Nemagia Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину извиниться, в обмен он обещал отозвать все иски против них.

Напомним, что журналист Соловьёв высказался по поводу конфликта Тинькова и кемеровских блогеров Nemagia.

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