 

Китай может стать соинвестором строительства электросетей из Сибири в Монголию

 21 сентября, 18:57
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Китай может стать соинвестором строительства электросетей из Сибири в Монголию
Фото с сайта globallookpress.com

Китай может выступить в качестве соинвестора строительства линии электропередачи из Сибири в Монголию — об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, узнал 21 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «РИА.Новости».

По словам Аркадия Дворковича, при условии заинтересованности Монголии в ЛЭП, Китай готов инвестировать в строительство.

«Ещё обсуждаем тему поставок в Монголию и сооружения мощностей, китайская сторона может быть соинвестором, частично финансировать проект. Это происходит на уровне консультаций между тремя странами, монгольские коллеги изучают наши предложения, китайские. Периодически проходят встречи, обсуждаются нюансы, вполне возможно, что договоримся», — цитирует информагентство слова Аркадия Дворковича.

Монголия хочет построить ГЭС на реке Селенге и её притоках, впадающих в Байкал. Однако мировое сообщество обеспокоено экологическими последствиями этого решения, и эксперты рекомендуют назначить дополнительные исследования перед принятием решения.

Российская сторона в лице компании «Россети» при поддержке Минэнерго РФ предлагает в качестве альтернативы воздушную линию электропередач. Отмечается, что строительство ЛЭП обойдётся Монголии дешевле, чем возведение гидроэлектростанции.

По подсчётам «Россетей», подготовленным к ПМЭФ-2017, стоимость строительства ЛЭП 500 кВ из России в Монголию составит порядка миллиарда долларов, тогда как сооружение ГЭС в Монголии (до 790 МВт) обошлось бы примерно в 1,9 миллиарда долларов.

Напомним, в начале сентября стало известно, что цены на электроэнергию в Туве снизятся за счёт её транзита в Монголию.

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