 

Кузбасский турист умер на Перевале Дятлова при неустановленных обстоятельствах

 21 сентября, 11:13
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Кузбасский турист умер на Перевале Дятлова при неустановленных обстоятельствах
Фото с сайта tvc.ru

Туристическая группа сообщила о скоропостижной смерти 58-летнего туриста из Кузбасса на Перевале Дятлова — из-за плохих погодных условий правоохранителям не удаётся добраться до тела, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения пресс-службы следственного комитета по Свердловской области.

Инцидент произошёл в начале сентября, однако сообщение о гибели человека в горах поступило в правоохранительные органы 18-го числа.

Группа туристов отправилась в район Перевала Дятлова. Во время перехода 58-летний житель Кемерова почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался, несмотря на оказанную первую помощь. О случившемся члены группы сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Вызволить тело с места происшествия пока не представляется возможным.

«В связи с труднодоступностью места и неблагоприятными погодными условиями в районе Перевала Дятлова добраться до места происшествия пока не представляется возможным, — передало ведомство. — При улучшении погодных условий в районе Перевала Дятлова следователь и представители МЧС выдвинутся из города Ивделя к месту нахождения туристов».

Для выяснения обстоятельств смерти мужчины будет назначена судмедэкспертиза, а участники турпохода ответят на вопросы следователя. По итогам доследственной проверки следком примет процессуальное решение.

Напомним, в августе грозовая молния убила туриста на Байкале.

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