Минприроды озвучило список сибирских регионов с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало доклад со списком субъектов РФ, которые оказались лидерами по уровню загрязнения воздуха; наихудшая ситуация сложилась в городах Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского, Красноярского краёв, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения газеты «Известия».

Данные приведены в госдокладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации». В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.

В Алтайском крае увеличились выбросы в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Основными источниками загрязнения, по данным Минприроды, стали «Бийскэнерго», барнаульский филиал «Кузбассэнерго» и «Алтайкокс».

В Иркутской области также увеличились выбросы оксида углерода. Большая часть загрязняющих веществ приходится на «Иркутскэнерго», «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» и «Ангарскую нефтехимическую компанию».

Объёмы выбросов диоксида серы увеличились в Кемеровской области. Основными источниками Минприроды назвало «ЕврАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат», «Южкузбассуголь», а также филиал «Шахта „Есаульская“».

Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжёлые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

По данным ведомства, с 2014 по 2016 годы из-за увеличения вредных выбросов в российских субъектых выросла заболеваемость астмой на более чем на 1,5 %. Лидерами в этой области стали Иркутская, Смоленская, Калужская, Самарская, Свердловская области, Удмуртия и Красноярский край.

В Роспотребнадзоре основными причинами плохого качества воздуха назвали отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования и эксплуатацию устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных.

Напомним, что в апреле 2017 года новосибирские разработчики очистителей воздуха и систем умного микроклимата из компании «Тион» установили десятки датчиков загрязнения атмосферы на улицах города.