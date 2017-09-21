Новосибирские диггеры сняли трогательный ролик о спасении котёнка из-под земли

Диггеры из Новосибирска нашли в коллекторе двухмесячного котёнка — снятый ими клип о спасении животного собрал более 60 тысяч просмотров в соцсетях, узнал 21 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «За Гранью Дозволенного» в соцсети «ВКонтакте».

Молодые люди, увлекающиеся спусками в искусственные подземные сооружения, услышали под землёй писк котёнка и решили его спасти, всё происходящее они записали на видео. На данный момент ролик в соцсети «ВКонтакте» набрал 63 тысяч просмотров.

Из трёхминутного ролика понятно, что на поиски животного в коллекторе диггерам потребовалось не менее получаса. Парни сразу же отнесли свою находку в ветеринарную клинику на осмотр, а после один из участников происшествия временно забрал котёнка домой. В конце видео молодой человек обратился к жителям Новосибирска с просьбой найти животному новый дом.

«Котёнок здоров, но требуется профилактика, лекарства уже купили, — рассказал основатель проекта „За Гранью Дозволенного“ Евгений Кочкин. — Это кошка, ей два месяца. Имя даст будущая хозяйка».

Будущая хозяйка написала Евгению Кочкину в тот же день, как ролик появился в сети, котёнка передадут ей в ближайшее время.

Напомним, в начале сентября новосибирские спасатели вытащили собаку из-под завалов после взрыва газа в жилом доме.