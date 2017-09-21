 

Подросток в Иркутской области случайно застрелил приехавшего собирать урожай друга

 21 сентября, 08:57
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Подросток в Иркутской области случайно застрелил приехавшего собирать урожай друга
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы в Иркутской области изучают обстоятельства случайной гибели 18-летнего молодого человека — по предварительной версии, в него нечаянно выстрелил из охотничьего ружья приятель, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла в селе Парфёново в Черемховском районе области. Следователями установлено, что совершеннолетний парень приехал в село из Иркутска в гости к деду, чтобы помочь собрать урожай. Вечером 18 сентября он вместе со своим 16-летним товарищем находился в гараже, где молодые люди решили осмотреть одноствольное охотничье ружьё. По версии следствия, в результате неосторожного обращения с оружием несовершеннолетний юноша выстрелил в своего товарища, тот от полученного ранения скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

В настоящее время следователями устанавливается владелец оружия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», виновному может грозить до двух лет лишения свободы. Сообщается, что погибший парень воспитывался в благополучной семье, на учёте в полиции не состоял, как и его товарищ.

Напомним, 9 сентября житель посёлка Магистральный в Иркутской области погиб, отправившись на рыбалку: по дороге он заглянул в лежавшую в лесу бочку, которая оказалась ловушкой на крупного зверя.

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