Семь ирбисов попались в объективы фотоловушек в Республике Алтай

Во время экспедиции по мониторингу снежного барса на Алтае специалисты обнаружили, что фотоловушки зафиксировали семь разных особей редкого хищника, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения пресс-службы Алтае-Саянского отделения WWF.

Участники научной экспедиции проверили автоматические камеры и обнаружили снимки семи разных особей ирбиса, среди них есть самка с котятами.

В Республике Алтай завершилась экспедиция на хребет Чихачева под названием «В поисках снежного барса», в ходе которой учёные и волонтёры проверили 19 ранее установленных автоматических камер.

«Результаты проверки автоматических камер превзошли все ожидания специалистов: получены снимки семи разных особей снежного барса. Чаще других на кадрах отмечается старый знакомый учёных — доминантный самец по кличке Хоргай, за жизнью которого они следят уже несколько лет. Хоргая фиксируют камеры в Монголии и соседней Республике Тыве», — передаёт пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Кроме того, камеры сфотографировали двух молодых особей в возрасте около четырёх лет. Эксперты предполагают, что это могут быть два самца 2013 года рождения из выводка уже известной специалистам самки Гуты. В объектив камер также попала новая самка с тремя годовалыми детёнышами.

Численность ирбиса в России эксперты WWF оценивают в 70 особей, в мире насчитывают около от четырёх до семи тысяч особей редкого хищника, ввиду его скрытного образа жизни посчитать точнее учёным не удаётся.

Напомним, в середине сентября стало известно, что питомник в Татарстане вырастит котят снежного барса для Горного Алтая.