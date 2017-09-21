Синоптики ожидают снег в Новосибирской области на выходных

По прогнозам синоптиков, в последнюю декаду сентября в Новосибирской области температурный фон будет ниже нормы на 4 °С, возможно выпадение снежного покрова, рассказал корреспонденту Сиб.фм 21 сентября пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В Новосибирской области осадки в виде мокрого снега пройдут в субботу 23 сентября. Температура воздуха с 22 по 24 сентября будет понижаться. Синоптики предполагают, что 22 сентября воздух прогреется до +2...+7 °С ночью и до +6...+11 °С днём. 23 и 24 сентября они ожидают похолодание: ночью −4 до +2 °С, днём 0...+6 °С.

«Селяне столкнутся с проблемами при уборке урожая. Вдобавок к переувлажнению почвы будет ещё и снежный покров, — сообщил Ренад Ягудин. — На территорию Западной Сибири приходит очередной циклон, будут осадки разной интенсивности. Вслед за этим процессом происходит перестройка атмосферных потоков. К нам вторгаются воздушные массы с северных широт. В ближайшие дни мы будем находиться в тыловой части уходящего на восток циклона. Этот процесс будет сопровождаться нагнетанием холода на южные районы Сибири, конкретно Новосибирской области».

Напомним, что 21 сентября 2017 года спасатели предупредили жителей Новосибирской области о шквалистом ветре.