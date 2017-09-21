 

Сотрудники полиции раскрыли кражу клюквы в Омской области

 21 сентября, 07:50
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Сотрудники полиции раскрыли кражу клюквы в Омской области
Фото с сайта cookjournal.ru

Омские правоохранители нашли по горячим следам похитителя 13 килограммов клюквы — им оказался знакомый потерпевшего, узнал 21 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения из сообщения пресс-службы МВД по Омской области в соцсети «ВКонтакте».

52-летний ранее судимый житель села Слободчики в Омской области увидел на веранде у знакомого два ведра клюквы и решил за ней вернуться на следующий день без ведома хозяина.

Владелец клюквы обратился в полицию с заявлением о краже, сумму ущерба он оценил в 2,6 тысячи рублей. Правоохранителям удалось по горячим следам найти украденную ягоду. Похититель успел продать её другому жителю села, на данный момент клюква возвращена потерпевшему.

Следователь возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй — лишение свободы сроком на шесть лет.

Напомним, в начале сентября кузбасский дворник украл у мужчины сумку с собранными за несколько лет рецептами.

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