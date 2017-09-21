 

Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о шквалистом ветре

 21 сентября, 07:14
подходящие темы
Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о шквалистом ветре
Фото с сайта globallookpress.com

21 сентября в Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, МЧС рекомендует закрыть форточки и убрать вещи с балконов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

«По прогнозу синоптиков, в Новосибирске и Новосибирской области 21 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду... При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — говорится в сообщении.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, отмечает МЧС. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

«Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо укрепленных конструкций», — советует ведомство.

По данным синоптиков Новосибирского метеоцентра, 21 сентября днём ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, температура воздуха +12...+14 °С.

Напомним, что 18 сентября синоптики рассказали об ухудшении погоды в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26.12.2016, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 18 сентября, 13:38 • статья

Роскошная женщина всегда готова

Какая женщина настоящая, какая — успешная, а какая — роскошная? И что полезного может дать академия женского счастья?
присоединяйтесь!
    