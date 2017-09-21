Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о шквалистом ветре

21 сентября в Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, МЧС рекомендует закрыть форточки и убрать вещи с балконов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

«По прогнозу синоптиков, в Новосибирске и Новосибирской области 21 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду... При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — говорится в сообщении.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, отмечает МЧС. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

«Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо укрепленных конструкций», — советует ведомство.

По данным синоптиков Новосибирского метеоцентра, 21 сентября днём ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, температура воздуха +12...+14 °С.

Напомним, что 18 сентября синоптики рассказали об ухудшении погоды в Новосибирской области.