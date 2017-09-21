 

Сторонники Навального в Красноярске обвинили единороссов в «пакостях»

 21 сентября, 13:23
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Сторонники Навального в Красноярске обвинили единороссов в «пакостях»
Фото с сайта globallookpress.com

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Красноярске публично обвинил местных единороссов в том, что те препятствуют проведению митинга с участием самого Навального и для этого на неделю оккупировали единственный «гайд-парк» в городе, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения штаба.

Ранее оппозиционные активисты пытались согласовать с мэрией Красноярска проведение митинга на одной из центральных площадей города, однако в каждом из случаев получили отказ под разными предлогами. Чиновники соглашались на проведение акции только в сквере Космонавтов, который расположен на окраине и определён региональным заксобранием в качестве места, где митинги могут проходить в уведомительном порядке.

Оппозиционеры оспорили отказ чиновников в суде и на очередном заседании, состоявшемся 21 сентября, узнали, что не смогут провести свою акцию и в сквере Космонавтов: площадка занята под проведение пикетов с 18 по 24 сентября с 9:00 до 21:00. Из документов мэрии, предъявленных в суде, следует, что заявку на проведение пикетов подала некая Ольга Вершинина. По данным сторонников Навального, заявительница является членом регионального исполкома «Единой России».

«Не могу сказать, что я сильно удивлён тому, что именно единороссы оказались главными противниками приезда Алексея Навального в Красноярск и проведения его встречи с красноярцами. Но на мой взгляд, эта история партию явно не красит. Впрочем, судить об этичности подобных действий предстоит именно горожанам, которых данная партия вот такими подленькими пакостями намеренно лишает возможности встречи и общения с оппозиционным политиком», — заявил координатор красноярского штаба Навального Руслан Руденко.

Активисты оппозиции намерены обжаловать отказы чиновников в проведении встречи с Навальным в красноярском краевом суде.

Напомним, в Новосибирске местные коммунисты намерены 22 сентября провести митинг против «агрессивной политики США» и в поддержку Северной Кореи — акция начнётся за час до встречи Алексея Навального со своими сторонниками в парке «Городское начало».

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