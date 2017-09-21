 

Терминалы с биткоинами появились в магазинах разливных напитков Новосибирска

 21 сентября, 19:38
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Терминалы с биткоинами появились в магазинах разливных напитков Новосибирска
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирская компания разработала и установила инновационные терминалы для продажи криптовалюты Bitcoin в пяти районах города, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения компании.

Терминалы с криптовалютой установлены в Калининском, Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском и Кировском районах города.

«Все десять устройств были расположены таким образом, чтобы у каждого жителя города была возможность удобно и быстро добраться до точки продажи биткоинов», — сообщила компания BBFpro.

По словам её директора Антона Фриделя, компания хотела установить терминалы в крупных торговых центрах, но отказалась от этой идеи из-за высокой арендной платы. В результате для оптимизации затрат значительная часть аппаратов была установлена в магазинах разливных напитков.

«Не найдя на рынке готового технического решения, специалисты компании переоборудовали обычные платёжные терминалы для работы с биткоинами. Программное обеспечение для покупки криптовалюты — собственная разработка BBFpro. На его создание потребовалось четыре месяца, а в целом на реализацию проекта было израсходовано порядка двух миллионов рублей», — рассказали специалисты компании.

Чтобы воспользоваться терминалом, покупателю нужно отсканировать адрес своего электронного кошелька и перевести определённую сумму согласно курсу. За операцию взимается комиссия в размере 6 % от суммы, в то время как комиссия онлайн-сервисов по покупке криптовалюты составляет около 10 %.

По словам Антона Фриделя, в ближайшее время терминалы появятся в Кемерове, Красноярске, Барнауле и Иркутске. Кроме того, компания планирует начать продажу других криптовалют.

Напомним, что в августе новосибирская прокуратура запретила пабу продавать пиво за биткоины.

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