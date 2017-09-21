 

Томские разработчики создадут тренажёр для космонавтов МКС

 21 сентября, 13:03
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Томские разработчики создадут тренажёр для космонавтов МКС
Фото с сайта pixabay.com

В Томске компания Unigine разрабатывает тренажёр виртуальной реальности для отработки действий экипажей МКС в открытом космосе, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения «Инновационного портала Томской области».

Разработка представляет собой максимально детализированную модель Международной космической станции (МКС): надев шлем виртуальной реальности, космонавты смогут тренировать навыки, необходимые для работы вне станции.

«Ошибки в космосе обходятся дорого, а иногда стоят человеческих жизней, поэтому любые действия экипажи оттачивают до рефлексов в ходе многочасовых тренировок. Подготовка в виртуальной реальности позволяет получить навыки, которые невозможно отработать другими способами», — рассказал директор компании Unigine Денис Шергин.

Виртуальная копия МКС в ноябре 2016 года была представлена в лаборатории NASA в Хьюстоне, которая занимается тренировками астронавтов в виртуальной реальности. Проект получил высокую оценку американских специалистов.

«Требования к качеству и детализации виртуальных моделей в космической отрасли невероятно высокие. Эта точность необходима для того, чтобы отрабатывать навыки ориентирования в условиях отсутствия гравитации. Всё, на что ты можешь положиться в космосе, — это зрение, поэтому космонавтам нужны интенсивные визуальные тренировки», — сообщил Денис Шергин.

По его словам, подготовка с помощью тренажёра проще, дешевле и эффективнее, чем тренировки в бассейне или на полноразмерных макетах космической станции. Также он позволяет отрабатывать аварийные ситуации. Предположительно разработка будет завершена в 2019 году.

Напомним, что в декабре 2016 года томские радиолюбители обменялись фото с космонавтами МКС.

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