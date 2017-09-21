Томский суд оштрафовал четвёртую пенсионерку за запись видеообращения к Путину

Томскую пенсионерку Римму Круць суд оштрафовал на 5 тясяч рублей за запись 40-секундного видеообращения к президенту России Владимиру Путину возле здания областной администрации, рассказала корреспонденту Сиб.фм 21 сентября Галина Шергина, признанная организатором митинга.

Приговор пенсионерке вынесли по той же статье 20.2. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), что и трём других осуждённым участницам видеообращения. Изначально её хотели признать организатором митинга, потому что женщина принесла шарики.

«Прошло уже более трёх месяцев, и сейчас её осудили непонятно за что. Изначально хотели признать организатором её [Римму Круц — прим. Сиб.фм]. Потом признали меня, потому что я принесла плакат, построила всех, сказала, что говорить, — сообщила Шергина. — Ладно если бы мы были против правящего строя и президента — это было бы понятно. Но мы выступали в подержку трёх его указов против борьбы с коррупцией. Каждый, кто там был, пострадал от коррупционеров в погонах и в мантиях».

По её словам, пенсионерке поступали угрозы от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов, в виде звонков и смс-сообщений.

«Поступали смс-сообщения, звонки ей и Елене Сосулиной. В трубку кричали, что был приказ их арестовать. У Риммы больше 20 сообщений, в которых говорится, что если она не придёт в суд, то окажется за решёткой на старости лет», — уточнила Галина Шергина.

Она отметила, что Круць не скрывалась от суда и планировала прийти на заседание. При этом женщина не получала официальную повестку.

Напомним, что в июне 2017 года Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шергину, которая вместе с двенадцатью другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации. 5 июля была оштрафована Елена Сосулина. 24 июля скорая помощь увезла из зала суда Екатерину Гаврилину.