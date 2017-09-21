 

Уроженец Новосибирска возглавит Военно-космические силы — СМИ

 21 сентября, 18:49
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Уроженец Новосибирска возглавит Военно-космические силы &mdash; СМИ
Стоп-кадр из ролика на видеохостинге YouTube

Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин возглавит Военно-космические силы (ВКС); генерал-полковник родом из Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения «РИА Новости».

Агентство ссылается на два источника в российском военном ведомстве.

«Генерал-полковник Суровикин приступит к исполнению обязанностей главнокомандующего Воздушно-космическими силами с октября этого года», — сказал источник агентства, добавив, что эту известно руководящему составу ВКС.

Второй источник в ведомстве также подтвердил информацию о назначении Суровикина.

Кроме Суровикина кандидатами на эту должность называли заместителя начальника Генштаба Игоря Макушева и командующего Космическими войсками Александра Головко.

Смена руководителя ВСК связана с тем, что нынешний главнокомандующий Виктор Бондарев уходит в Совет Федерации, губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении его полномочиями сенатора от региона. По информации агентства, Бондарев может возглавить в Совете федераций комитет по обороне и безопасности.

В Кремле от комментариев отказались. «Мы не анонсируем кадровые решения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году он стал начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии — Центрального военного округа.

С апреля 2012 года Суровикин проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 года его назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а год спустя — командующим войсками ВВО. С июня он командует российской группировкой в Сирии.

Напомним, что, по словам новосибирского политолога, несколько сибирских губернаторов могут потерять свои должности осенью.

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