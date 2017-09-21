Водитель в Новосибирске устроил ДТП и немедленно уснул за рулём
21 сентября, 08:20
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В Ленинском районе Новосибирска водитель Toyota Platz допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero и уснул после аварии за рулём, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Столкновение произошло вечером 20 сентября на пересечении улиц Степной и Станиславского в Новосибирске.
«Вечером на перекрёстке улиц Степной и Станиславского столкнулись Mitsubishi Pajero и Toyota Platz. По словам нашего подписчика, водитель Тойоты проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Когда к машине подошли очевидцы, водитель уже сладко спал за рулём своего автомобиля», — говорится в сообщении.
На видео видно, как очевидцы пытаются безуспешно разбудить водителя за рулём.
Прибывший на место происшествия аварийный комиссар застал уснувшего водителя и снял свой ролик в группе «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск».
Напомним, что 25 августа 2013 года три человека погибли в аварии под Новосибирском, а пассажир, ехавший в багажнике, не пострадал.