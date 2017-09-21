Житель Кемерова похитил 18-тонный промышленный агрегат

Мужчина хотел вывезти шабот ковочного пневматического молота стоимостью более 1 млн рублей за пределы Кемеровской области, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В полицию обратился руководитель производственного предприятия, которое расположено в Заводском районе города Кемерова. Он рассказал, что неизвестные с открытой территории промышленной зоны похитили шабот ковочного пневматического молота.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Полицейские выяснили, что похищенный агрегат мужчина погрузил на платформу вагона и перегнал на железнодорожную станцию. Он планировал отправить его на продажу в другой регион. Украденное имущество возвращено владельцу.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре 2017 года банда лжесантехников грабила пенсионеров в Забайкалье.