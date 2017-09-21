Житель села под Новосибирском избил до полусмерти отчима и отдал собаке

Новосибирский суд оставил без изменений приговор мужчине, убившему мужа своей матери, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 21 сентября.

Конфликт между мужчинами произошёл 31 декабря 2016 года, в результате которого 35-летний мужчина избил мужа своей матери: он нанёс порядка 18 ударов в область туловища и головы.

Затем подсудимый раздел отчима и оставил его рядом с будкой цепной собаки, которая укусила находящегося без сознания мужчину за кисть левой руки. Пострадавший скончался в больнице, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Рассмотрение уголовного дела состоялось в конце июня 2017 года: суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат подал апелляцию, указав, что подсудимый не имел умысла совершать убийство. В сентябре суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения.

Напомним, в сентябре мать пострадала от ножа дочери в Новосибирской области.