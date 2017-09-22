 

Археологи НГУ нашли свидетельства самого раннего появления человека на землях Кыргызстана

 22 сентября, 09:00
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Археологи НГУ нашли свидетельства самого раннего появления человека на землях Кыргызстана
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские археологи в тандеме с коллегами из Кыргызстана на месте раскопок 80-х годов XX века обнаружили самый древний культурный слой, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Команда центра «Новая археология» НГУ совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН и Национальным университетом Кыргызстана в ходе исследования ключевых памятников Центральной Азии нашли самые древние следы пребывания человека на данной территории.

В фокус внимания российских и киргизских учёных попали памятники хребта Эшме-Тоо — гроты Обишир-1 и Обишир-5, а также пещера Сельунгур.

Именно в Сельунгуре археологи нашли наиболее ранние культурные отложения, свидетельствующие о самом первом посещении пещеры древним человеком.

«Эти культурные отложения в ходе работ 80-х годов прошлого века не были выявлены, — рассказал руководитель проекта „Новая археология“ Андрей Кривошапкин. — Исследователи дошли до мощного (как было нами уже выяснено, более одного метра) стерильного, не содержащего находки слоя и решили, что далее копать нецелесообразно. Однако благодаря применению современных технологий мы смогли более обосновано выделить перспективные участки и сосредоточить свои усилия на них».

Находка ждала учёных на глубине двух метров от того уровня, на котором остановились предыдущие исследователи. Там был обнаружен культурный слой, который на данный момент является свидетельством самого раннего появление человека в пещере Сельунгур, и в целом на территории Кыргызстана.

«В этом году команда геофизиков ИГГ СО РАН, работающая с нами, обнаружила, что до скального основания на этом участке ещё больше метра. Так что работа продолжается, и есть надежда найти и более ранние отложения», — сообщил Кривошапкин.

Напомним, в сентябре стало известно, что рядом с курортом Белокуриха алтайские археологи нашли признаки древнего захоронения.

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