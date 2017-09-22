 

Бизнес-центр класса «А» выставлен на продажу за 3,2 млрд рублей в Новосибирске

 22 сентября, 11:54
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Бизнес-центр класса «А» выставлен на продажу за 3,2 млрд рублей в Новосибирске
Фото с сайта bckronos.ru

Принадлежащий строительной компании ЗАО «Строитель» бизнес-центр «Кронос» выставлен на продажу, компания проходит процедуру банкротства, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Коммерсант Новосибирск».

Общая площадь продаваемых помещений более 16 тысяч квадратных метров, предложенная цена — 3,2 млрд рублей. Планируется, что торги состоятся в конце октября.

«Площади имеют обременения в виде аренды с „Экспобанком“, „Сбербанком“, „Росбанком“, „Гудмансиб“ и другими. Также на продажу отдельными лотами выставлены 23 квартиры, принадлежащие компании, доли в праве общей долевой собственности на парковочные места, земельные участки в Новосибирске на ул. Луговая, Красный Восток, Магнитогорская, Рельсовая», — сообщило издание.

ЗАО «Строитель» признано банкротом в апреле 2017 года, в тот момент кредиторская задолженность компании составляла около 4 млрд рублей. Все объекты долевого строительства компании были переданы участникам долевого строительства в полном объеме.

Группа компаний «Строитель» создана в 2002 году, в нее входят ЗАО «Строитель», ООО «Полезная площадь», ООО «Инстрой», ООО «Элитный дом». По объемам ввода жилья группа компаний входила в десятку крупнейших новосибирских застройщиков.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно, что компании Новосибирска предпочитают люксовые бизнес-центры дешёвым офисам.

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