Бывший электрослесарь и шахтопроходчик стал мэром Норильска

Новым мэром заполярного Норильска в Красноярском крае стал 52-летний Ринат Ахметчин, кандидатуру которого выбрали по итогам конкурса и утвердили голосованием депутатов местного горсовета, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения на официальном сайте мэрии.

Уточняется, что в конкурсе на замещение вакантной должности главы города приняли участие три кандидата. По итогам заседания конкурсной комиссии на утверждение депутатскому корпусу были предложены две наиболее соответствующие критериям кандидатуры, парламентарии единогласно поддержали Ахметчина. Стоит отметить, что вопрос об избрании мэра рассматривался на первом же заседании нового состава норильского горсовета, сформированного по итогам выборов 10 сентября.

Из биографической справки об Ахметчине известно, что он начинал трудовую деятельность дежурным слесарем по ремонту оборудования Норильского шахтопроходческого треста. Затем работал проходчиком, электрослесарем, мастером подземного участка. Трудился на руднике «Таймырский», где прошел путь до заместитель директора по персоналу.

Ахметчин окончил Пермский политехнический институт по специальности «Горные машины и комплексы», а также Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «Юриспруденция». С 2006 по 2008 годы занимал пост заместителя руководителя горно-металлургической дирекции Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» по персоналу. С 2008 по 2017 годы работал генеральным директором ООО «Норильский промышленный транспорт».

Торжественная церемония вступления в должность главы Норильска состоялась 21 сентября в городском Музейно-выставочном комплексе. Принимая присягу, Ринат Ахметчин пообещал «укреплять социально-экономического потенциала города» и поддерживать реализацию приоритетных муниципальных программ.



Напомним, что в августе Норильск был в очередной раз признан городом с самым загрязнённым воздухом в Красноярском крае.