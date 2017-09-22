Вывозимые с Донбасса дети будут проходить реабилитацию в Хакасии

Дети жителей Донбасса, нуждающиеся в психологической реабилитации, с 2018 года будут проходить её в лечебно-курортных учреждениях Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения на официальном сайте правительства сибирского региона.

В самопровозглашённой республике на территории Украины побывала хакасская делегация во главе с ветераном боевых действий Александром Векшиным. Совместно с фондом «Справедливая помощь доктора Лизы» сибиряки эвакуировали тяжелобольных детей из Донбасса в Россию. О результатах миссии Александр Векшин доложил на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым.

Изначально хакасская делегация планировала эвакуировать 9-10 детей, но в итоге был вывезен 21 ребёнок. На лечение ребят были направлены целевые средства благотворительного фонда «Республика», а в сборе денег участвовали жители Хакасии.

«Добраться до Донецкой республики из Ростова было непросто, но там ждали нашей помощи. Группа двигалась на скорости, без каких-либо остановок, так как в любой момент могла попасть под снайперский обстрел. Основной целью нашей поездки была эвакуация тяжелобольных детей, чтобы отправить их на лечение в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Желающих оказалось очень много», — отметил Александр Векшин.

В качестве сувенира он передал Виктору Зимину металлическую розу, сделанную одним из кузнецов Донбасса из гильзы снаряда. Глава Хакасии выразил благодарность всем участникам благотворительной поездки и рассказал, что летом 2018 года реабилитацию в здравницах Хакасии пройдут украинские ребятишки с психологическими травмами.

«Лечить нужно не только болезни — лечить можно и душу. Эти дети — будущее не только Донбасса, но и России», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в апреле 2016 года одна из хлебопекарен Донецка начала выпекать «новосибирский» хлеб — в благодарность сибирякам, оказывающим гуманитарную помощь Донбассу.