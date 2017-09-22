Восковые фигуры Чингисхана представлены на «священной земле предков» в Улан-Удэ

В Улан-Удэ открылась уникальная выставка восковых фигур Чингисхана, экспозиция впервые покинула территорию Монголии, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения Этнографического музея народов Забайкалья.

Партнёром проекта является музей Chinggis Khaan Wax из Улан-Батора. До сих пор выставка восковых фигур «Хаан Ханов» не покидала пределов Монголии.

На выставке посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией восковых фигур Чингисхана и его ближайшего окружения.

«Созданием выставки занимался большой коллектив, в состав которого входили художники, ювелиры, скульпторы, дизайнеры, историки. Они вместе работали не только над внешним сходством, но и над исторической достоверностью одежды, оружия и других деталей образа. Украшения фигур и костюмов выполнены на основании археологических находок, относящихся к периоду правления Чингисхана», — рассказывает музей.

Музей отмечает, что открытие первой зарубежной выставки музея Chinggis Khaan Wax именно в Бурятии не случайно, поскольку это территория легендарной страны Баргуджин-токум.

«Баргуджин-токум, занимавшая обширную территорию Прибайкалья и Забайкалья, была объявлена Чингисханом священной землёй предков. Есть легенда, что Чингисхан перед смертью дал наставления о тайном погребении своего тела в Баргуджин-токум», — сообщает музей.

Выставка будет экспонироваться до 16 октября 2017 года.

Напомним, 4 сентября стало известно, что работы новосибирского фотографа Валерия Кламма, посвящённые Сибири, будут представлены на передвижной выставке в Лондоне.