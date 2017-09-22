Фильм новосибирского режиссёра Звягинцева выдвинули на премию «Оскар»

Продюсер ленты сообщил о выдвижении на премию «Оскар» от России фильма «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева, родившегося в Новосибирске, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

На заседании Российского оскаровского комитета путём голосования была отобрана картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь», об этом в четверг заявил продюсер ленты Александр Роднянский.

«Мы волновались. Сыграла на самом деле репутация режиссёра фильма (Андрея Звягинцева), его, вероятно, награды, начавшаяся жизнь [картины], успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции вчера», — цитирует информагентство Роднянского

Председателем комитета является режиссёр Владимир Меньшов, также в голосовании участвовали режиссёры Владимир Котт, Алексей Учитель и продюсер Сергей Сельянов. На выбор были представлены четыре кинокартины, за фильм Звягинцева проголосовало подавляющее большинство.

Среди кандидатов на выдвижение был нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда», однако, по словам Роднянского, у работы Звягинцева «больше шансов в борьбе за награду». Ранее картина получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Напомним, в начале июня режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь».