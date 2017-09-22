Концессионер строительства четвёртого моста приобрёл «Экологию-Новосибирск»

Группа «ВИС» купила 75 % акций ООО «Экология-Новосибирск», которое выступает концессионером строительства двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения группы строительных компаний.

В августе 2017 года ООО «Сибирская концессионная компания» было выбрано концессионером для строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске. 75 % его акций принадлежит ООО ПФ «ВИС» (Ленинградская область).

Соглашение на строительство мусорных комплексов было заключено в июле 2016 года между ООО «Экология-Новосибирск» и правительством Новосибирской области. В составе проекта — два мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый, два полигона захоронения мощностью по 297,2 тысячи тонн. Соглашение заключено сроком на 40 лет.

«Для группы это часть стратегии развития в области ГЧП (государственно-частного партнёрства — прим. Сиб.фм) и концессий. Как инвестор мы внимательно следим за рынком, оцениваем инфраструктурные проекты в долгосрочной перспективе. У Новосибирской области большой потенциал, поэтому мы планируем и в дальнейшем расширять своё присутствие здесь», — прокомментировал генеральный директор группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Строительство комплексов планируется выполнить за счёт средств концессионера, инвестиции составят порядка 6,5 млрд рублей. Оба завода перейдут в собственность региона после окончания строительства, их эксплуатацию на время срока соглашения (до июля 2056 года) будет осуществлять концессионер.

«С приходом группы „ВИС“ в проект он будет подвержен комплексной ревизии и пройдёт квалификационную оценку», — сказано в сообщении.

По мнению кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника ИЭОПП СО РАН Ольги Валиевой, строительство четвёртого моста и мусороперерабатывающих комплексов не являются решением проблем города. Также в концессии не просчитаны риски, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации и строительства.

«По моему убеждению, региону совершенно не нужен четвёртый мост и мусороперерабатывающие заводы в том виде, в котором они сегодня навязаны областным правительством жителям города и области, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Ольга Валиева. — Сама группа „ВИС“ выбрана неудачно, известно исследование ОНФ, в котором они обвиняют компанию в оффшоризации и завышение цен на строительство социальных объектов, у самой компании отсутствует опыт строительства заявленных проектов».

По её мнению, бюджет может столкнуться с двумя типами рисков — удорожанием проектов на этапе строительства и компенсационными выплатами в случае невыполнения плана по подвозу мусора.

«Население тоже сильно рискует: плата за проезд через мост составит 100 рублей, а при мусорной концессии стоимость вывоза мусора может быть увеличена в два-три раза за счёт роста транспортных и эксплуатационных затрат, — добавила Ольга Валиева. — И все эти риски не диверсифицируются, а наоборот концентрируются в руках одной компании. Да, я понимаю, что в условиях сжимающихся рынков борьба за бюджетные ресурсы будет нарастать. Но влезать населению в двойную кабалу — это слишком».

Напомним, что бывший генеральный директор омской компании «Мостовик» Олег Шишов указал на завышенную стоимость строительства «несложного» четвёртого моста в Новосибирске, сравнив его с более масштабным проектом на острове Русский.