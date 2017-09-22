Медведь на трассе под Томском разбил два автомобиля и погиб

На трассе в Томской области произошло ДТП, в результате которого погиб медведь, повреждены два автомобиля, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения портала tvtomsk.ru.

Авария произошла 21 сентября недалеко от села Каргала Шегарского района. Портал ссылается на сообщение охотоведа Шегарского района.

В результате ДТП значительно повреждены два автомобиля: Skoda и Toyota, люди не пострадали.

«Также охотовед уточнил, что медведь был достаточно крупный, но уже старый. Скорее всего, передвигался от поля к полю в тёмное время суток в поисках корма, в данное время года медведи посещают посевы пшеницы и овса. Охотовед отметил, что на данном участке трассы не было установлено дорожных знаков „Дикие животные“», — сообщило издание.

Напомним, что в июле 2015 года свинья покусала медведя в Кемеровской области.