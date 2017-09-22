Начальник оперчасти УСБ ГУ МВД по Забайкалью арестован по подозрению в хищении

ФСБ задержала в Забайкальском крае начальника оперативно-розыскной части управления собственной безопасности ГУ МВД региона подполковника Дмитрия Неделькина, который подозревается в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения краевого следкома.

Как уточняет ведомство, вместе с Неделькиным, который уже арестован по решению суда, задержан и один из его подчинённых — в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ, максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел СКР.

«Подробности совершённого преступления в интересах следствия не разглашаются», — подчёркивается в пресс-релизе следкома.

Со ссылкой на информированные источники, читинская газета «Вечорка» сообщила, что Неделькин арестован за кражу дорогостоящих мобильных телефонов, изъятых полицией в рамках уголовного дела. Подполковник якобы присвоил несколько гаджетов, а затем продал их через доверенных лиц, оставив один телефон себе, что, предположительно, и стало веской уликой. Ущерб от действий высокопоставленного полицейского, по данным источника, составил более 1,5 млн рублей.



Напомним, ранее оперативники ФСБ задержали в Красноярске замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД — офицеру передали 2 млн рублей за содействие группе вымогателей, попавших под уголовное преследование.