 

Новосибирский кинотеатр усилит меры безопасности в день показа «Матильды»

 22 сентября, 11:38
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Новосибирский кинотеатр усилит меры безопасности в день показа «Матильды»
Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра

Администрация кинотеатра в Новосибирске усилит меры безопасности 22 сентября в день специального показа фильма Алексея Учителя «Матильда» — официальная премьера состоится 26 октября, рассказала корреспонденту Сиб.фм 22 сентября пресс-секретарь кинотеатра «Люксор» в Новосибирске Хельга Пирогова.

За месяц до выхода в широкий прокат фильм будет показан только в Новосибирске, для этого кинотеатр вёл переговоры с Алексеем Учителем. Отношение к фильму в обществе необнозначное, поэтому в кинотеатре будут приняты дополнительные меры безопасности

«Это комплексное решение. Мы беспокоимся за своих гостей и не хотим, чтобы что-то произошло, поэтому усиливаем меры безопасности. Охрану будут осуществлять различные структуры», — рассказала Хельга Пирогова.

По её словам продано около 75 % билетов. Картина будет показана в четырёх залах кинотеатра.

По сообщению «РИА Новосити», губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что хочет сам посмотреть фильм «Матильда», чтобы составить свое мнение.

Ранее сообщалось, что кемеровские муниципальные кинотеатры не планируют показывать «Матильду», против проката фильма выступают православные активисты. В Омске прошло молитвенное стояние за запрет проката, а Новосибирская общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» рекомендовала жителям Новосибирска не смотреть кинокартину.

Напомним, что в сентябре 2017 года, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пригласила жителей города на специальный показ фильма «Матильда».

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