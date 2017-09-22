 

Омск обошёл Новосибирск по качеству бесплатного медицинского обслуживания

 22 сентября, 13:47
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Омск обошёл Новосибирск по качеству бесплатного медицинского обслуживания
Фото с сайта pixabay.com

С помощью рейтинга специалисты оценивали удовлетворённость местных жителей качеством бесплатного медицинского обслуживания; Москва заняла первое место в рейтинге, Краснодар стал вторым, а Омск третьим, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения пресс-службы маркетингового агентства Zoom market.

Новосибирск расположился на восьмом месте, Томск — на 12-м, а Барнаул занял 15-ю строчку рейтинга. Красноярск на две позиции ниже — 17-е место, Чита в рейтинге на 18-м месте, Иркутск — на 21-м, а Кемерово — на 37-й позиции.

По данным социологического опроса, более 57 % россиян удовлетворены уровнем бесплатного медицинского обслуживания. Около 83 % респондентов указали, что доверяют врачам.

Также 28 % участников опроса рассказали, что обращаются за профессиональной медицинской помощью только в крайних случаях и при первичных симптомах предпочитают самолечение.

Опрос показал, что к методам народной медицины прибегают не более 12 % жителей России, а в нетрадиционную медицину верят всего 2 %.

Опрос проводился в 40 городах России, в нём приняли участие восемь тысяч респондентов в возрасте от 20 лет до 61 года.

Напомним, что в ноябре 2017 года Томск обошёл Новосибирск в десятке лучших городов России по качеству жизни.

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