Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения ИА FlashSiberia.

Агентство ссылается на источник в администрации губернатора Красноярского края. Информацию также подтвердил источник из фракции «Единой России» регионального заксобрания.

«В администрации чемоданное настроение, его [Толоконского, — прим. Сиб.фм] вызвал президент. Ждем отставки губернатора до конца сегодняшнего дня», — передало агентство слова источника в администрации губернатора.

По данным собеседников агентства, Виктор Толоконский 21 сентября вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.

ИА KrasnoyarskMedia, ссылаясь на свой источник в администрации Красноярского края, сообщил о встрече Толоконского с Путиным и возможной отставке главы края.

«При регулярном обсуждении слухов об отставке Толоконского меняются лишь причины, которые могут привести к этому. Прибывший из Новосибирска чиновник так и не смог сформировать отношения с местными элитами. Состояние бюджета Красноярского края, подготовка к Универсиаде, постоянно обсуждаемые экологические проблемы, — список достаточно обширный», — сказал собеседник агентства.

Ссылаясь на экспертов, агентство сообщило, что «за этим визитом может последовать отстранение от должности Толоконского, которая откроет череду осенних отставок чиновников».

Виктор Толоконский родился 27 мая 1953 года в Новосибирске. В 1981 — 1992 годах работал на руководящих должностях в Новосибирском облисполкоме. 1993 — 1999 годах — мэр Новосибирска. С 2000 по 2010 год — глава администрации, губернатор Новосибирской области.

С 9 сентября 2010 года — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

С мая 2014 года — глава Красноярского края.

Напомним, что в марте 2015 года жители Красноярска собирали мелочь на билет губернатору Толоконскому на билет обратно в Новосибирск.