 

Поголовье свиней увеличилось в Омской области вопреки африканской чуме

 22 сентября, 07:36
подходящие темы
Поголовье свиней увеличилось в Омской области вопреки африканской чуме
Фото с сайта pixabay.com

Несмотря на африканскую чуму, поголовье свиней в Омской области увеличилось на 4 % в сравнении с 2016 годом, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения пресс-службы правительства региона.

Также по сравнению с 2016 годом стало больше крупного рогатого скота на 11 % и птицы на 21 %. Помимо этого возросла продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях 25 сельских районов. Среднесуточное производство молока увеличилось на 10 % и составило более одной тысячи тонн.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов обсудил с главами муниципальных районов вопросы племенного разведения скота, подготовки животноводческих помещений к зиме, использования калорийных кормов. Пока к зимне-стойловому периоду подготовлено 73 % помещений.

Напомним, что в июле 2017 года власти ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней в Омской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Пищевая цепочка: туда и обратно

 14 сентября, 10:59 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник

Кто заложил мину под Омск?

 12 сентября, 15:57 • колонка
Александр Жиров
журналист
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 19 сентября, 18:35 • новость

СИБЭКО опубликовало график подключения отопления в Новосибирске

АО «Сибирская энергетическая компания» начало разворачивать системы отопления в Новосибирске; первыми тепло получат социальные объекты, 20 сентября начнётся подключение жилья.
 18 сентября, 13:38 • статья

Роскошная женщина всегда готова

Какая женщина настоящая, какая — успешная, а какая — роскошная? И что полезного может дать академия женского счастья?
присоединяйтесь!
    