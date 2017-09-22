Поголовье свиней увеличилось в Омской области вопреки африканской чуме

Несмотря на африканскую чуму, поголовье свиней в Омской области увеличилось на 4 % в сравнении с 2016 годом, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения пресс-службы правительства региона.

Также по сравнению с 2016 годом стало больше крупного рогатого скота на 11 % и птицы на 21 %. Помимо этого возросла продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях 25 сельских районов. Среднесуточное производство молока увеличилось на 10 % и составило более одной тысячи тонн.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов обсудил с главами муниципальных районов вопросы племенного разведения скота, подготовки животноводческих помещений к зиме, использования калорийных кормов. Пока к зимне-стойловому периоду подготовлено 73 % помещений.

Напомним, что в июле 2017 года власти ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней в Омской области.