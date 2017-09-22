 

Режиссёр «Матильды» Алексей Учитель признался в любви к Новосибирску

 22 сентября, 16:37
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Режиссёр «Матильды» Алексей Учитель признался в любви к Новосибирску
Стоп-кадр видеообращения

Автор фильма Алексей Учитель записал видеообращение, которое покажут перед сеансом фильма в Новосибирске, режиссёр выразил надежду на то, что зрители смогут «узнать что-то новое об истории»; видео опубликовала 22 сентября на странице в соцсети Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова, корреспондент Сиб.фм ознакомился с ним.

Показ картины «Матильда» в новосибирском кинотеатре состоится 22 сентября, за месяц до официальной премьеры. Пресс-служба заявила о том, что в этот день будут усилены меры безопасности.

«Дорогие друзья, я очень люблю ваш город — Новосибирск. Мне кажется, там живут замечательные люди, которые, прежде всего, любят хорошее кино. Поэтому я рад, что всего лишь второй показ этого фильма состоится в вашем городе», — сказал Учитель.

Анна Терешкова сообщила о том, что режиссёр не будет присутствовать на показе.

Напомним, что кемеровские муниципальные кинотеатры не планируют показывать «Матильду», против проката фильма выступают православные активисты. В Омске прошло молитвенное стояние за запрет проката, а Новосибирская общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» рекомендовала жителям Новосибирска не смотреть кинокартину.

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