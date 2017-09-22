 

Росприроднадзор проверил каучуковый завод в Омске из-за поста в соцсети

 22 сентября, 19:03
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Росприроднадзор проверил каучуковый завод в Омске из-за поста в соцсети
Фото из группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Росприроднадзор проверил завод синтетического каучука в Омске после находки, которую снял на видео и выложил в интернет блогер Орис Брут, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

19 сентября в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о находке двух озёр, вода в которых ядовито-красного и зелёного цветов, а берега покрыты толстым слоем резины.

Автор сообщения под ником Орис Брут призвал Росприроднадзор разобраться в этой ситуации. До этого местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах, источник которого неизвестен.

«Информация о данном факте в управление Росприроднадзора по Омской области поступила. Сегодня утром туда выехали инспекторы управления, конкретно в данный момент на месте проводится рейдовая проверка. Её результаты вскоре станут известны», — цитирует ТАСС пресс-службу Росприроднадзора.

Позже портал «Супер Омск» сообщил, что специалисты в ходе проверки не нашли в водоёмах запрещённых веществ. Кроме того, руководство стоящих вблизи предприятий намерено выяснить, каким образом блогер попал на закрытую территорию.

Напомним, в марте 2014 года неделя потребовалась на тушение пожара на заводе «Омский каучук».

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