Алтайская школа запрещала ученикам пользоваться мобильными телефонами на переменах

Прокуратура Алтайского края выявила в одной из школ города Заринска незаконный запрет для учеников на пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения ведомства.

Нарушение было выявлено в ходе проверки законности правил внутреннего распорядка школы. Выяснилось, что документ запрещает школьникам каким-либо образом использовать в стенах учебного заведения мобильные телефоны, пейджеры, плееры, портативные игровые консоли и даже калькуляторы. В то же время ни федеральным законодательством, ни иными нормативными правовыми актами федерального или краевого уровня не предусмотрены подобные ограничения вне образовательного процесса, то есть не во время урока.

«Запрет образовательного учреждения на использование телефона не в период учебного процесса ограничивает право родителей на общение со своими несовершеннолетними детьми, а также исключает контроль со стороны родителей за времяпровождением своих детей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или иной опасности для жизни и здоровья ученик лишён возможности воспользоваться своим сотовым телефоном для вызова спасательных служб, то есть обезопасить себя и окружающих рядом с ним людей», — констатировала прокуратура.

В целях приведения правил распорядка школы в соответствие с законодательством прокурор Заринска обратился в городской суд с исковым заявлением об отмене запрета. В ходе судебного разбирательства дирекция школы добровольно отменила запрет на использование мобильных телефонов вне образовательного процесса.



Напомним, в 2015 году прокуратура Здвинского района Новосибирской области отменила введённый в местных школах запрет на ношение учениками пирсинга и иных украшений.