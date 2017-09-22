 

Следователи начали проверку массового отравления школьников в Хакасии

 22 сентября, 15:45
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Следователи начали проверку массового отравления школьников в Хакасии
Фото с сайта pixabay.com

Врачи госпитализировали шестерых учеников школы № 26 в городе Абакане Республики Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Сотрудники ведомства проводят проверку по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным республиканского Роспотребнадзора, госпитализированы шестеро детей, у четырёх из них медики обнаружили инфекцию.

«Также выявлено 18 детей с подозрением на кишечную инфекцию. За ними организовано медицинское наблюдение силами участковой педиатрической службы с лабораторным обследованием. Состояние детей не вызывает опасений, заболевание протекает в лёгкой форме», — добавило ведомство.

Напомним, что в сентябре 2017 года омский департамент образования призвал родителей не собирать школьникам обед с собой — это чревато отравлениями и инфекциями.

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