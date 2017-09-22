 

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пообещал снять «браслет» с заключённого за 10 тысяч рублей

 22 сентября, 13:37
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирский сотрудник ГУФСИН пообещал снять «браслет» с заключённого за 10 тысяч рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский инспектор пообещал не надевать средство контроля передвижения на осуждённого и стал фигурантом уголовного дела, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

Инцидент произошёл 20 сентября. 34-летний сотрудник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь в своём кабинете, получил от 19-летнего заключённого взятку в размере 10 тысяч рублей за неприменение технического средства контроля передвижения, так называемого «браслета».

Этот факт был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску.

Следователь возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на один год.

От дачи показаний на допросе инспектор отказался; в качестве меры пресечения в отношении него была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в сентябре стало известно, что начальник таможенного поста предстанет перед судом за взятки в Красноярском крае.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Здравствуйте, я ваш внук!

 19 сентября, 16:45 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
И подлый, и трусливый, и хитрый, и коварный, и пронырливый, и скрытный, но такой кайфовый злодей Пит в колонке Романа Арбитмана.
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.

Эта сволочь была недовольна, что имеет государем ангела

 8 августа, 12:10 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 19 сентября, 18:35 • новость

СИБЭКО опубликовало график подключения отопления в Новосибирске

АО «Сибирская энергетическая компания» начало разворачивать системы отопления в Новосибирске; первыми тепло получат социальные объекты, 20 сентября начнётся подключение жилья.
 18 сентября, 13:38 • статья

Роскошная женщина всегда готова

Какая женщина настоящая, какая — успешная, а какая — роскошная? И что полезного может дать академия женского счастья?
присоединяйтесь!
    