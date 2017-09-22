Новосибирский сотрудник ГУФСИН пообещал снять «браслет» с заключённого за 10 тысяч рублей

Новосибирский инспектор пообещал не надевать средство контроля передвижения на осуждённого и стал фигурантом уголовного дела, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

Инцидент произошёл 20 сентября. 34-летний сотрудник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь в своём кабинете, получил от 19-летнего заключённого взятку в размере 10 тысяч рублей за неприменение технического средства контроля передвижения, так называемого «браслета».

Этот факт был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску.

Следователь возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на один год.

От дачи показаний на допросе инспектор отказался; в качестве меры пресечения в отношении него была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в сентябре стало известно, что начальник таможенного поста предстанет перед судом за взятки в Красноярском крае.