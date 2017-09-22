 

Ссора жившей в гараже пары закончилась убийством в Новосибирске

 22 сентября, 18:00
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Ссора жившей в гараже пары закончилась убийством в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Житель Новосибирска поселился в гараже со своей сожительницей и умер от её рук во время пьяной ссоры, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года; в сентябре 2017 года суд вынес обвинительное заключение в адрес женщины, подозреваемой в убийстве сожителя.

37-летняя подсудимая жила вместе с 32-летним потерпевшим в одном из капитальных гаражей гаражного кооператива в Калининском районе. В ноябре 2016 года во время совместного распития алкогольных напитков пара поссорилась. Женщина взяла кухонный нож и ударила сожителя в живот, от чего мужчина скончался на месте.

Подозреваемая попыталась всё представить как самоубийство, однако следствие доказало обратное.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в апреле стало известно, что жительница Новосибирской области убила мужа с помощью коня в Новый год.

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