Старинный особняк с барами вспыхнул в центре Новосибирска

Крыша двухэтажного особняка загорелась на улице Потанинской в Новосибирске — в этом доме расположены бары Twiggy, TWEED и паб «Джек Лондон», узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером в пятницу, 22 сентября, около 19:00 загорелась крыша дома № 10 А по улице Потанинской.

«На месте работают огнеборцы, — написали администраторы сообщества „АСТ-54“. — Отметим, что в этом здании располагается бар Twiggy. По словам очевидцев, в помещении топили камин, сначала от него загорелась вытяжка, а затем на крыше вспыхнул строительный мусор».

На сайте «Архитектура Новосибирска» указано, что по этому адресу расположен двухэтажный особняк, построенный в 1915 году. В 1990 году его признали памятником архитектуры регионального значения. Перекрытия в доме деревянные, крыша двускатная, стропильная, кровля — металлическая.

Помимо бара Twiggy, согласно справочнику 2ГИС, в здании находятся паб «Джек Лондон» и лаунж-бар TWEED.

Как сообщают в группе «АСТ-54», в пожаре никто не пострадал. Очевидцы выложили в группу снимки на фоне пожарных машин.

Напомним, 19 сентября павильон «Горячая выпечка» загорелся в Новосибирске.