Томские учёные улучшат бактерицидные свойства костных имплантатов

Химики ТГУ работают над улучшением бактерицидных свойств гидроксиапатита — основного компонента костной ткани, применяемого для изготовления имплантатов, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Наличие бактерицидных и бактериостатических свойств у имплантатов играет важную роль для пациентов с пониженным иммунитетом. У них случаются осложнения после хирургического вмешательства.

«Одной из главных проблем реконструктивной хирургии является развитие воспалительного процесса после имплантации инородного тела в организм, — рассказала доцент кафедры неорганической химии ТГУ Наталья Коротченко. — В худшем случае подобные осложнения способны привести к отторжению импланта. Мы стараемся минимизировать вероятность развития нежелательных реакций за счёт повышения бактерицидных и бактериостатических свойств материала».

Ионы цинка и серебра обладают антимикробным потенциалом, их добавляют на стадии синтеза искусственной кости.

«В процессе тестирования традиционно используются стандартизованные бактерии и вирусы, — сообщила Наталья Коротченко. — Серия экспериментов, в ходе которых испытывалось влияние серебросодержащего гидроксиапатита на один из самых распространённых возбудителей — кишечную палочку, показала, что её количество при контакте с материалом стабильно снижается».

Сферой применения материалов, синтезом которых занимаются учёные ТГУ, является изготовление имплантатов для челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, травматологии и ортопедии.

Напомним, что в августе 2017 года томские хирурги заменили лицевую кость протезом из нанокерамики перенёсшей онкологическое заболевание девушке.