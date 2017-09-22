 

Восточная Сибирь оказалась в самом низу рейтинга приверженцев здорового образа жизни

 22 сентября, 17:20
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Восточная Сибирь оказалась в самом низу рейтинга приверженцев здорового образа жизни
Фото с сайта globallookpress.com

Аналитики составили рейтинг регионов страны по приверженности населения здоровому образу жизни — регионы Восточной Сибири оказались в числе замыкающих, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «РИА. Рейтинг».

Жители городов Сибири продемонстрировали низкий уровень заботы о своём здоровье — к такому выводу пришли аналитики.

В рейтинге приверженцев здорового образа жизни удовлетворительный результат оказался у Новосибирска и области: 27-е место из 85. Чуть хуже со здоровым образом жизни обстоит в другом сибирском городе — Омске, он занял 35-е место.

Остальные сибирские регионы расположились в середине рейтинга: Алтайский край, Республика Тыва, Томская область, Республика Алтай, Красноярский край, Кемеровская область и Иркутская область заняли места с 41-го по 77-е.

В конце списка оказались Республика Бурятия (80), Республика Хакасия (81) и Забайкальский край (82).

«Данные регионы занимают нижние строчки почти по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. В частности, судя по данным официальной статистики, алкоголь и табак в этих регионах популярнее беговой дорожки», — прокомментировали рейтинг составители.

Для расчёта аналитики использовали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; расходы на табачные изделия; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Напомним, в сентябре стало известно, что Омск обошёл Новосибирск по качеству бесплатного медицинского обслуживания.

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