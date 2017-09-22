Житель Алтайского края заявил, что его отец помог спастись княжнам Романовым

Житель села Солоновка Алтайского края Михаил Терентьев рассказал о том, что его отец помог спастись дочерям императорской семьи, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения телеканала «Вести Алтай».

По словам мужчины, отец сказал ему об этом в 1968 году, перед смертью.

«Не верь, сынок, не верь. Я сам свидетель. И прямо так убедил нас, что царская семья жива. Жива! Я сам сопровождал до Комара их, вёз сено и овёс, а там они сами через Монголию на Порт-Артур поехали», — рассказал Михаил Терентьев.

В 1918 году девушки приехали в дом бийского купца Ефима Терентьева из Тобольска, где находилась в ссылке царская семья. Их сопровождали казаки. Отец мужчины, которому было 18 лет, работал у купца. Его отправили сопровождать гостей до села Комар по Чуйскому тракту.

Напомним, что в январе 2015 года музей Новосибирска показал на выставке «Женское соло» посуду дома Романовых из частной коллекции семьи антикваров, среди экспонатов — потёртая чашка Николая II с вензелем.