Жительница Бурятии 17 лет носила в желудке забытый врачами зонд

Врачи Республиканской клинической больницы Бурятии извлекли из желудка жительницы Улан-Удэ часть зонда для принудительной подачи пищи — трубку женщина носила в себе около 17 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 22 сентября из сообщения на официальном сайте больницы.

Изначально 50-летняя пациентка обратилась в эндоскопическое отделение клиники, чтобы пройти стандартную процедуру диагностики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Во время гастроскопии врач заметила в организме женщины необычный предмет тёмного цвета, расположенный в желудке и частично уходящий в двенадцатиперстную кишку. Пациентку срочно отправили на дополнительные обследования, которые подтвердили наличие в её теле изогнутой трубки длиной в 30 сантиметров.

Из истории болезни выяснилось, что женщина в возрасте 33 лет перенесла инсульт, и в период реанимационных мероприятий ей доставляли питание в желудок через зонд, часть которого почему-то потом оставили или забыли. Пациентка пошла на поправку, выписалась, о зонде никто не вспомнил. За прошедшие годы женщина ни разу не чувствовала недомоганий или болей, не замечала никаких признаков изжоги или какого-либо дискомофорта.

Медиками РКБ было принято решение провести эндоскопическую операцию по удалению инородного тела. Все манипуляции врачи провели успешно и без осложнений, сама пациентка оказалась крайне удивлена присутствием в её теле такого большого предмета. За 17 лет мягкий силиконовый зонд затвердел и принял S-образную форму, повторяющую изгиб желудка и кишечника.



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