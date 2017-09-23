 

Медведь убил игравшего на улице шестилетнего ребёнка в Красноярском крае

 23 сентября, 22:26
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Медведь убил игравшего на улице шестилетнего ребёнка в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

В посёлке Хета на севере Таймыра (Красноярский край) шестилетний ребёнок погиб в результате нападения медведя, узнал корреспондент Сиб.фм 23 сентября из сообщения регионального следкома.

Животное в вечернее время вышло из леса к игравшим на улице двум малолетним детям — близнецам мальчику и девочке. Как уточняет ТАСС, нападение произошло рядом с вертолётной площадкой. Девочка успела убежать, а мальчика медведь утащил в кусты и загрыз. Подоспевшие на помощь взрослые застрелили дикое животное.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 21 сентября на трассе в Томской области два автомобиля оказались повреждены после столкновения с медведем, переходившим дорогу.

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