 

Кемеровские блогеры Nemagia выложили запись встречи с представителем «Тинькофф Банка»

 23 сентября, 14:24
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Кемеровские блогеры Nemagia выложили запись встречи с представителем «Тинькофф Банка»
Стоп-кадр с видео на канале Nemagia видеохостинга YouTube

Кемеровские видеоблогеры из проекта Nemagia встретились с представителем «Тинькофф Банка» и записали разговор на скрытую камеру, узнал 23 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на канале Nemagia видеохостинга YouTube.

22 сентября дуэт Nemagia опубликовал видеоролик под названием «УГРОЗЫ! Вести с Полей: Переговоры с представителем ТИНЬКОВА!», в котором рассказал об итогах переговоров с сотрудницей юридического департамента «Тинькофф Банка» Валерией Павлюковой.

«К счастью для нас, к сожалению для вас, нас поддерживает группа маститых, увесистых парней в виде Германа Клименко, это советник президента России, — заявила представитель банка Валерия Павлюкова. — Короче, у нас свой интерес — успокоить шефа, у вас свой интерес — не поиметь кучу уголовных дел. Мы не мотивируем развитие этих уголовных дел, они развиваются сами собой».

Кроме того, Павлюкова сообщила, что юристы нашли в роликах Nemagia признаки преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК РФ («Экстремизм»), статьёй 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Представитель банка сказала прямо, что до 25 сентября ожидает от молодых людей публичных извинений перед супругой Олега Тинькова и удаления спровоцировавшего скандал ролика из сети. Авторы видео назвали происходящее вымогательством.

Напомним, 21 сентября стало известно, что кемеровский блогер из Nemagia стал подозреваемым в деле о клевете на миллиардера Тинькова.

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