Житель Барнаула заставил повернуться всех членов жюри шоу «Голос»

Участник из Барнаула Арсений Бородин покорил членов жюри «Голоса» блюзовой версией известной композиции «Stop!», узнал 23 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на канале шоу «Голос» видеохостинга YouTube.

Арсений Бородин на шестом сезоне шоу «Голос» исполнил песню «Stop!» в блюзовой версии Джо Бонамассы. К нему повернулись все члены жюри: Александр Градский, Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Леонид Агутин при этом отметил, что Бородин продолжает совершенствоваться, несмотря на славу и предыдущие достижения. Своим наставником участник телепроекта выбрал Диму Билана.

28-летний уроженец Барнаула Арсений Бородин принимал участие в таких шоу, как «Фабрика звёзд-6», «Битва талантов» и стал победителем проекта «Главная сцена». Ранее он выступал в составе группы «Челси», а на данный момент занялся сольной карьерой.

В шоу «Голос» песня «Stop!» прозвучала уже три раза, из них дважды в третьем сезоне. Передача с участием Бородина вышла в эфир 22 сентября.

Напомним, в начале сентября стало известно, что два жителя Сибири прошли во второй тур шоу «Голос».