Житель Новосибирска поставил Windows 7 и стал фигурантом уголовного дела

21-летний житель Новосибирска установил на персональный компьютер две контрафактные программы — теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, узнал 23 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

9 сентября молодой человек, находясь на своём рабочем месте, установил на персональный компьютер две контрафактные программы Windows 7 ultimate и Microsoft office standard.

21 сентября в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы на срок два года.

На данный момент расследование продолжается, следствие занимается сбором доказательств.

Напомним, в августе стало известно, что омский инженер пойдёт под суд за скачанную в сети программу.