 

Бойцы Росгвардии получили медали за поимку напавшего на памятник Николаю II в Новосибирске

 24 сентября, 16:39
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Бойцы Росгвардии получили медали за поимку напавшего на памятник Николаю II в Новосибирске
Фото с сайта nskmi.ru

Протоиерей Александр Новопашин и митрополит Тихон вручили медали бойцам Росгвардии, поймавшим местного жителя, который напал на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 24 сентября из сообщения пресс-службы новосибирской митрополии русской православной церкви.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон и настоятель собора Александра Невского протоиерей Александр Новопашин наградили сотрудников Росгвардии.

Старшина полиции Денис Маковецкий и старший сержант Сергей Катанцев получили медали «За служение Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» III степени.

Напомним, что в августе 2017 года неизвестный прислонил приставную лестницу к памятнику и начал наносить удары по голове цесаревича топором. Мимо проезжал экипаж Росгвардии, который застал мужчину за этим занятием. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Личность молодого человека установлена. Им оказался 31-летний житель Новосибирска.

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