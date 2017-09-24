Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке, сообщил корреспонденту Сиб.фм 24 сентября источник в администрации региона.

Источник Сиб.фм в администрации Красноярского края рассказал, что Виктор Толоконский написал прошение об отставке после встречи с руководством РФ.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Виктор Толоконский вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.

«В администрации чемоданное настроение, его [Толоконского, — прим. Сиб.фм] вызвал президент. Ждём отставки губернатора до конца сегодняшнего дня», — передавало агентство FlashSiberia слова источника в администрации губернатора.

Информацию о возможной отставке подтверждали и другие источники.

«При регулярном обсуждении слухов об отставке Толоконского меняются лишь причины, которые могут привести к этому. Прибывший из Новосибирска чиновник так и не смог сформировать отношения с местными элитами. Состояние бюджета Красноярского края, подготовка к Универсиаде, постоянно обсуждаемые экологические проблемы, — список достаточно обширный», — сказал собеседник агентства KrasnoyarskMedia.

В вину губернатору Толоконскому ставят то, что за всё время пребывания во главе края он так и не сумел наладить отношения с местными элитами. Есть и другие претензии. Так, Толоконский подписал документ об увеличении зарплаты депутатов краевого заксобрания до 200 тысяч рублей. Резкое увеличение жалования местных парламентариев вызвало скандал. При этом средняя зарплата жителя Красноярского края едва превышает 30 тысяч рублей. Позже депутаты от повышения отказались.

Были и другие темы, которые вызывали резонанс в обществе. Недовольный тем, что по ремонтируемому Коммунальному мосту в Красноярске ездят частные автомобили, Виктор Толоконский предложил прокалывать им колёса.

Виктор Толоконский родился 27 мая 1953 года в Новосибирске. В 1981 — 1992 годах работал на руководящих должностях в Новосибирском облисполкоме. 1993 — 1999 годах — мэр Новосибирска. С 2000 по 2010 год — глава администрации, губернатор Новосибирской области.

С 9 сентября 2010 года — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

С мая 2014 года — глава Красноярского края.

Напомним, что 11 сентября новосибирский политолог озвучил прогноз, что несколько сибирских губернаторов могут потерять свои посты осенью, среди возможных кандидатов он назвал Виктора Толконского и новосибирского губернатора Владимира Городецкого.