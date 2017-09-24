Лидер красноярских коммунистов получил травмы в ДТП

Первый секретарь регионального комитета КПРФ Красноярского края Пётр Медведев попал в ДТП, в результате которого получил перелом руки и двух рёбер, сообщил корреспонденту Сиб.фм 24 сентября сотрудник крайкома Александр Амосов.

Авария произошла неподалёку от города Минусинска на загородной трассе, Медведев находился в рабочей поездке в качестве депутата краевого законодательного собрания и направлялся из Минусинского района в Каратузский. Служебным автомобилем Toyota Camry управлял не сам парламентарий, а его водитель.

«Авария произошла днём, когда шёл сильный дождь. На мокрой дороге машину занесло, и она вылетела в кювет. Водитель получил незначительные повреждения, Пётр Петрович с переломом руки и двух рёбер был госпитализирован. Сейчас его уже перевезли в краевую больницу, он чувствует себя хорошо, но несколько дней ему придётся провести в больнице в состоянии покоя», — рассказал Амосов.

Стоит отметить, что в сентябре 2015 года на трассе Абакан-Красноярск погиб в ДТП депутат законодательного собрания Красноярского края член фракции КПРФ Валерий Сергиенко: служебная Toyota Camry, в которой он находился, столкнулась с идущим впереди молоковозом. В день гибели Сергиенко с рабочим визитом посещал Минусинский и Каратузский районы края.

Напомним, 9 мая в Бурятии депутат республиканского Народного Хурала, торопясь на митинг в День Победы, сбил сотрудника ДПС.